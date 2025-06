Bestätigt: Laura und Jonas Hofmann erwarten bald Nachwuchs

Es gibt zuckersüße Nachrichten von Laura und Jonas Hofmann: Die Moderatorin und der Fußballer werden Eltern. Das verkünden die beiden nun offiziell auf Instagram. Auf dem Onlineportal veröffentlichen die Eheleute einen Schnappschuss, auf dem sie überglücklich strahlen und nebeneinander im Partnerlook auf dem Boden sitzen. Dabei sticht besonders ins Auge: Lauras Bauch ist bereits mächtig gewachsen und sie hat liebevoll ihre Hände um ihn gelegt.

Die Babynews betitelt die Mama in spe mit den Worten "Unsere Reise" und einem roten Herz-Emoji. In der Kommentarspalte sammeln sich daraufhin direkt zahlreiche Gratulationen von Fans sowie Promis. Jana Ina Zarrella (48) schreibt zum Beispiel: "Ich freue mich wirklich sehr für euch!" Auch Influencerin Sophia Havertz beglückwünscht Laura und Jonas zu ihrem Wunder. Zudem heißt es unter anderem: "Oh Gott, wie toll. Alles Beste für euch und eine unkomplizierte Schwangerschaft."

Dass Laura in freudiger Erwartung ist, wurde schon seit ein paar Monaten gemunkelt. Anfang März war die Medienpersönlichkeit bei der Saisoneröffnung der Baller League mit von der Partie – und zwar beruflich. Schon während eines Interviews mit Kontra K (37) fiel den Zuschauern auf, dass ihr Bauch gewachsen ist. Damals bestätigte sie noch nicht eindeutig, dass sie tatsächlich schwanger ist, sondern scherzte: "Ja, ich esse auch gerne bei McDonald's, aber das ist nicht der einzige Grund, warum mein Bauch aktuell so groß ist."

Instagram / jonasho23 Laura Winter und ihr Verlobter Jonas Hofmann im Dezember 2022

Getty Images Laura und Jonas Hofmann im April 2023

