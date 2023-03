Oscars 2023: Dieser Promi steckte unter dem Bärenkostüm!

Wer steckte unter dem kuriosen Bärenkostüm? In diesem Jahr waren zum 95. Mal die Oscars verliehen worden. Der Award-Abend hatte einige tierische Highlights geboten: Der Moderator Jimmy Kimmel (55) beispielsweise hatte die Bühne mit einem echten Esel betreten. Auch Elizabeth Banks (49) war zu ihrer Laudatio von einem Bären begleitet worden – dabei handelte es sich allerdings um einen verkleideten Menschen. Jimmy verriet jetzt, welcher Star sich unter dem Kostüm versteckt hatte!

Der Comedian weiß, wer es gewesen war, wie Just Jared berichtet: "Es war eine Berühmtheit, [...] und diese Berühmtheit war DJ Jazzy Jeff (58)", plauderte Jimmy aus. "Und das ist keine Lüge. Das ist absolut wahr und ich möchte, dass jeder das berichtet." Zuvor hatte ein User im Netz eine andere Vermutung gehabt: "Was wäre, wenn sich Will Smith (54) im Bärenkostüm auf die Oscarverleihung schleichen würde?"

Mit diesem Tipp liegt er gar nicht so falsch, denn Jazzy Jeff und Will sind alte Bekannte! Beide hatten in der beliebten Sitcom Der Prinz von Bel-Air mitgespielt. Bei der Premiere der Reboot-Serie "Bel-Air" performten die beiden sogar gemeinsam ihre Songs – unter anderem den Titeltrack der ursprünglichen Serie: "The Fresh Prince of Bel-Air".

Getty Images Elizabeth Banks und DJ Jazzy Jeff, Oscars 2023

Getty Images Will Smith und DJ Jazzy Jeff, "Bel-Air"-Premiere-Party 2022

Getty Images DJ Jazzy Jeff posiert

