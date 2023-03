Während Oscar-Moderation: Elizabeth Banks hat kaum Stimme

Was war mit der Stimme von Elizabeth Banks (49) los? Gestern Abend wurden zum 95. Mal die Oscars verliehen. Michelle Yeoh (60) konnte sich über die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Leistung in "Everything Everywhere All at Once" freuen. Brendan Fraser (54) darf den Oscar für den besten Hauptdarsteller für seine Leistung in "The Whale" mit nach Hause nehmen. Elizabeth Banks sorgte bei ihrer Moderation allerdings für einige Fragen.

Die 49-jährige Schauspielerin hatte ihre Stimme fast vollständig verloren, was es ihr schwer machte, ihren Text vom Teleprompter abzulesen. "Tut mir leid, meine Stimme", sagte Elizabeth, die ihr Bestes gab, um denjenigen, die an "Avatar: Der Weg des Wassers" gearbeitet haben, den Oscar für die besten visuellen Effekte zu verleihen. Die Schauspielerin verriet allerdings nicht, was die Ursache für ihre raue Stimme war.

Viele glaubten jedoch, dass sie krank war. "Elizabeth Banks ist brillant und ich hoffe, dass ihre Stimme in Ordnung ist", schrieb ein Twitter-Nutzer, der spekulierte, dass die Schauspielerin eine Kehlkopfentzündung haben könnte.

Anzeige

Getty Images Elizabeth Banks bei den Oscars 2023

Anzeige

Getty Images Elizabeth Banks bei den Oscars 2023

Anzeige

Getty Images Elizabeth Banks, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de