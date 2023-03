Karriereende? Fernando Alonsos Freundin verplappert sich

Ob sie das verraten durfte? Der Formel-1-Fahrer Fernando Alonso (41) gibt nur selten etwas aus seinem Privat- und Liebesleben preis. Doch Anfang des vergangenen Jahres zeigte er sich gemeinsam mit der österreichischen Moderatorin Andrea Schlager (40). Im Mai verbrachten die frisch Verliebten einen romantischen Urlaub am Strand von Miami. Nun ist Andrea aber vor laufender Kamera ein geheimes Detail herausgerutscht, das eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte.

Im Interview bei Servus TV hat sie ein wohl gehütetes Geheimnis über Fernando gelüftet: "Er hat jetzt einen Zweijahresvertrag und es wird höchstwahrscheinlich der letzte Vertrag sein", verriet Andrea. Der Rennstall Aston Martin, für den Fernando aktuell auf die Piste geht, hatte zuvor lediglich von einem "Mehrjahresvertrag" gesprochen – die genaue Laufzeit und auch das baldige Karriereende des Rennfahrers waren vorher nie offiziell bestätigt worden.

Bis Fernando seine Karriere an den Nagel hängt, könnten aber laut Andrea noch einige Erfolge drin sein. "Er war von Anfang an vom Aston Martin nicht enttäuscht. Das Auto fühlt sich gut an und er hat die schlechte letzte Saison nicht ganz verstanden. Natürlich haben sie richtig viel weiterentwickelt, sie haben über die letzten Jahre sehr gute Leute eingekauft und die ganze Firma ausgebaut. Man weiß, dass sie das wirklich wollen. Und jetzt sieht es so aus, dass sie auch können", kündigte Andrea im Interview weiter an.

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Fahrer

Getty Images Fernando Alonso und seine Freundin Andrea Schlager

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Fahrer

