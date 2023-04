Nach einem Jahr: Formel-1-Star Fernando Alonso ist Single

Fernando Alonso (41) ist wieder zu haben. Im Frühjahr 2002 wurde der Sportler zum ersten Mal zusammen mit der Moderatorin Andrea Schlager (40) gesehen. Eigentlich hält er seine Beziehungen sehr privat, doch die Bilder zeigten die beiden verliebt turtelnd am Strand. Es schien offensichtlich, dass der Formel-1-Rennfahrer neu verliebt war. Doch jetzt ist diese Liebe wohl zerbrochen: Fernando ist wieder Single.

In seiner Instagram-Story teilte Fernando ein Bild von sich und Andrea. Darunter gab er die Trennung offiziell bekannt. "Wir wollten euch mitteilen, dass unsere Beziehung als Paar vorbei ist. Wir konnten uns glücklich schätzen, eine wundervolle Zeit miteinander zu verbringen und so wird es auch weitergehen", schrieb der 41-Jährige. Beide haben ihre Arbeit mittlerweile wieder aufgenommen und werden auch in Zukunft zusammen an Projekten arbeiten. Es gebe auch weiterhin Liebe und Respekt zwischen ihnen. Böses Blut scheint es hier also nicht zu geben.

Nach der Trennung ist also durchaus möglich, dass die beiden noch zusammen vor der Kamera stehen werden. Andrea hatte vor dem Liebes-Aus auch großen Anteil an Fernandos Karriere im Formel-1-Sport genommen. Gegenüber Servus TV plauderte die Österreicherin im März sogar aus, der Spanier werde seine Karriere beenden. Das bleibt aber abzuwarten, denn in seinem letzten Rennen schaffte Fernando es ein weiteres Mal aufs Treppchen.

Anzeige

Getty Images Fernando Alonso, TV-Bekanntheit

Anzeige

Action Press / Bratic,Hasan Fernando Alonso mit seiner Freundin Andrea Schlager

Anzeige

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Fahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de