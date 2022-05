Wer ist denn die Frau an Fernando Alonsos (40) Seite? Der zweifache Formel-1-Weltmeister hält seine Privatsphäre sehr unter Verschluss – ganz besonders sein Liebesleben. Doch vor wenigen Tagen postete der Rennfahrer überraschenderweise ein gemeinsames Bild mit der österreichischen Moderatorin Andrea Schlager (39). Bisher bestätigten die beiden ihre Beziehung nicht, doch diese Bilder sagen wohl mehr als tausend Worte: Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen Fernando und Andrea zusammen am Strand von Miami.

Paparazzi erwischten den Formel-1-Fahrer und die Nachrichtensprecherin am Mittwoch zusammen Zeit am Meer. Auf einer der Aufnahmen reicht der 40-Jährige seiner Herzensdame ihr T-Shirt, damit sie den Heimweg nicht nur in ihrem pinken Bikini antreten muss. Danach spazieren die beiden in lässiger Bekleidung und Sonnenbrille durch den Sand, während sie offenbar tief in ein Gespräch verwickelt sind. Die Strecke nach Hause fährt der Weltmeister nicht wie gedacht mit dem Auto, sondern tourt noch gemeinsam mit Andrea gemütlich auf dem Fahrrad durch Miami.

Es gibt aber noch eindeutigere Bilder! Am vergangenen Sonntag hatten die beiden ihren ersten öffentlichen Auftritt beim Formel-1-Rennen in Miami. Zwar schaffte es Fernando nur auf Rang 11, jedoch konnte er sich über etwas anderes freuen: Hand in Hand schlenderte er mit Andrea über das Gelände. Die Brünette war selbst aus beruflichen Gründen vor Ort, da sie über das Rennen für einen österreichischen Sender berichtete.

Anzeige

MEGA Fernando Alonso und Andrea Schlager im Mai 2022

Anzeige

MEGA Fernando Alonso mit seiner Freundin Andrea Schlager im Mai 2022

Anzeige

Action Press / Bratic,Hasan Fernando Alonso mit seiner Freundin Andrea Schlager

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de