Datet Taylor Swift etwa Formel-1-Fahrer Fernando Alonso?

Mit diesem Gerücht haben ihre Fans nicht gerechnet! Taylor Swift (33) soll sich vor einigen Wochen von ihrem langjährigen Partner Joe Alwyn (32) getrennt haben. Obwohl die "Lover"-Interpretin das Liebes-Aus seither nicht offiziell bestätigte, wird davon ausgegangen, dass sie und der Schauspieler getrennte Wege gehen. Derzeit steht die Sängerin für ihre "The Eras Tour" auf der Bühne und unter genauester Beobachtung ihrer Fans, die nach Hinweisen über ihren Beziehungsstatus suchen. Nun soll Taylor mit Fernando Alonso (41) anbandeln!

Der Promiklatsch-Instagram-Kanal Deuxmoi verkündet: "Spanische Magazine haben über Taylor und den Formel-1-Fahrer Fernando Alonso berichtet. Angeblich trifft sich das Paar schon seit einer Woche." Es sei aber "nichts Ernstes", da beide erst seit kurzem Single seien. Der Sportler hatte zu Beginn des Monats selbst das Ende seiner einjährigen Beziehung bekannt gegeben. Die Fans der beiden wissen offenbar nicht, wie ihnen geschieht und teilen ihre Entrüstung im Netz. "Wahrscheinlich das Letzte, was ich in diesem Frühjahr erwartet habe", schreibt ein Twitter-Nutzer. "Ich weiß, dass wir alle über die Gerüchte um Taylor und Fernando lachen, aber was wäre, wenn …?", fragt ein weiterer User.

Obwohl vorerst nur spekuliert werden kann, wäre es nicht das erste Mal, dass das Tratschprofil eine unerwartete Liebschaft offenbart. Auch die Gerüchte, dass Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) sich daten, waren zuerst dort aufgetaucht. Seither wurden die Turteltauben immer häufiger gemeinsam gesichtet: Das Model gab dem Rapper bereits Reitunterricht und auch beim Coachella-Festival wirkten die beiden recht verschmust. Ob Taylor bald schon ein Lied über eine Affäre mit einem Rennfahrer schreibt, bleibt abzuwarten.

Getty Images Taylor Swift bei den Billboard Women In Music Awards in L.A. im Dezember 2019

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Star

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert

