F1-Star Fernando Alonso reagiert auf Taylor Swifts Song!

Die Spekulationen um das neue Album von Taylor Swift (34) halten an. Im vergangenen Sommer wurde vermutet, dass die Sängerin eine Romanze mit dem Formel-1-Fahrer Fernando Alonso (42) habe. Nun lud Fernando ein TikTok-Video hoch, in dem im Hintergrund der Song "imgonnagetyouback" von Taylor zu hören ist. In dem Video schaut Fernando kurz in die Kamera, legt einen Finger vor den Mund und macht "sschh", bevor er sich wieder seinem iPad widmet. In dem Lied singt die Grammy-Gewinnerin: "I’m an Aston Martin that you steered straight into the ditch / Then ran and hid.", was übersetzt bedeutet: "Ich bin ein Aston Martin, den du in den Straßengraben gesteuert hast / Dann bist du weggerannt und hast dich versteckt."

In der Caption des TikToks heißt es: "Ich bin im Aston Martin Aramco Formula One Team" – Fernando ist seit Sommer 2022 für den britischen Rennstall am Start. Die Fans scheinen in den Kommentaren deshalb ganz aus dem Häuschen zu sein. "Oh mein Gott, ist das ein Zeichen?", schreibt eine Nutzerin. "Ich liebe alles daran. Ich hab es so gehofft", kommentiert ein weiterer Fan mit einem weinenden Emoji und nimmt dabei ebenfalls Bezug auf die Liebesgerüchte. Selbst der McLaren reagiert mit einem einfachen "Iconic." in den Kommentaren.

Ob der Song tatsächlich von Fernando handelt oder nicht, wird sich wohl erst mal nicht klären. Für den Aston-Martin-Fahrer wäre es auf jeden Fall eine gute Marketingstrategie, um die Aufmerksamkeit der Swifties vom American Football auf den Rennfahrersport zu lenken. Zu der Zeit, als die Liebesgerüchte aufkamen, veröffentlichte der 42-Jährige im April 2023 ebenfalls ein TikTok-Video mit Taylors Song "Karma" im Hintergrund. Auch hier feierten die Fans Fernandos Humor. Anderen fiel jedoch auch auf, dass der 41-Jährige "viel zu viel Spaß" an den Gerüchten habe.

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Fahrer

TikTok / fernandoalonso Fernando Alonso im April 2023

