Fernando Alonso (40) gibt einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Der Rennfahrer darf sich als zweifacher Weltmeister einer riesigen Fangemeinde erfreuen. Über vier Millionen Menschen warten auf Social Media gespannt auf neue Updates rund um seinen Alltag und den Profisport. Allerdings hält er sich mit privaten Infos sehr zurück – auch aus seinem Liebesleben ist deswegen nicht viel bekannt. Jetzt scheint es aber so, als wäre Fernando doch bereit, die Frau an seiner Seite vorzustellen: Er teilte süße Bilder mit seiner angeblichen Freundin im Netz.

Im Instagram-Feed des Spaniers sind gleich zwei Fotos von ihm und der österreichischen Moderatorin Andrea Schlager zu sehen. Dass zwischen dem 40-Jährigen und der hübschen Brünetten etwas laufen soll, wurde schon etwas länger gemunkelt – Paparazzi erwischten das Duo immer wieder ziemlich vertraut. Offenbar hatte Andrea ihren mutmaßlichen Partner zu seinen Formel-1-Rennen begleitet. Auf den Social-Media-Schnappschüssen wirken die zwei ebenfalls ziemlich glücklich miteinander. Auf einem Selfie sieht man Andrea dicht an Fernando geschmiegt in die Kamera lächeln. Das zweite Foto zeigt die möglichen Turteltauben in einer Rooftop-Bar.

Eine Beziehung haben die zwei bisher jedoch nicht bestätigt – auch Fernandos Bildunterschrift gibt keinen Hinweis darauf, ob es sich bei der 39-Jährigen um seine Partnerin handelt. "Danke Miami, bis nächstes Jahr! Auf dass es noch besser wird", schrieb er lediglich zu der Bilderreihe, die auch Eindrücke vom Training und der dortigen Rennstrecke zeigt.

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Star

Instagram / fernandoalo_oficial Fernando Alonso und Andrea Schlager

Instagram / andrea.m.schlager Moderatorin Andrea Schlager

