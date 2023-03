Überraschende Neuigkeiten: Tallia Storm ist wieder Single

Dieser Star ist wieder zu haben! Tallia Storm (24) ist eine britische Sängerin und TV-Persönlichkeit. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an Fernsehshows wie "X Factor: The Band" oder "Celebs Go Dating". 2017 brachte sie ihr Album "Teenage Tears" raus. Doch nicht nur in der Karriere hatte die Blondine Glück! Seit Oktober letzten Jahres war sie außerdem in einer Beziehung mit Fußballstar Harvey Vale. Jetzt überraschte Tallia mit Neuigkeiten: Sie ist wieder Single!

In einem Interview mit dem Magazin The Sun gab die Sängerin zu, wieder Single zu sein. Den angeblichen Grund dafür nannte sie auch: „Ich mache vielen Jungs Angst. Ich denke, das liegt daran, dass ich mich sehr auf meine Karriere und meine Arbeit konzentriere." Außerdem erzählte Tallia, dass man den Männern heutzutage nachjagen müsse. "Sonst scrollen sie einfach auf Instagram und es gibt eine andere Blondine", kritisierte sie.

Tallia teilte außerdem mit, welche Ansprüche sie an einen Partner habe. "Ich denke, der Typ muss selbstbewusst genug sein, wenn er auf TikTok geht und sieht, dass ich verrückt bin und von Jungs spreche." Das sei ihre persönliche Brand und damit müsse ihr Freund umgehen können. Außerdem wünsche sie sich einen Freund, der genauso ehrgeizig und beschäftigt wie sie ist, damit er mit ihr mithalten könne.

Instagram / talliastorm Sängerin Tallia Storm

Getty Images Tallia Storm auf dem roten Teppich

Getty Images Sängerin Tallia bei einer Gala

