XL-Blume und Brustpanzer: Wilde Looks bei den Brit Awards!

Für die Brit Awards schmeißen sich die Promis so richtig in Schale! Jahr für Jahr findet in London die Verleihung des Musikpreises statt. So wurden auch am Samstagabend große Stars wie Beyoncé (41) und Harry Styles (29) mit den Trophäen ausgezeichnet. Doch neben den Preisen standen auch die Outfits der Promis im Fokus – und die fielen in diesem Jahr mal wieder besonders extravagant aus!

All black everything – dieses Motto wählten am Samstag einige der geladenen Superstars. Harry Styles erschien in einem lässigen Frack, den eine XXL-Blume am Revers zierte. Ellie Goulding (36) hingegen trug eine Art Brustpanzer, der ihre Oberweite zur Geltung brachte. Und auch Salma Hayek (56) wählte für das Event ein schwarzes Kleid: Die Robe in Leder-Optik wurde durch eine enge Korsage und einen gerafften Rock zum echten Blickfang!

Neben der Farbe Schwarz gehörten auch Babybäuche offenbar zum absoluten Must-Have auf dem roten Teppich. Love Island-Star Montana Brown und Musikerin Camilla Purcell präsentierten jeweils stolz ihre Körpermitte vor den Fotografen. Ebenfalls sehr freizügig, aber ohne Babybauch erschien Tallia Storm (24) – in einem knappen Bikini, Fellboots und passender Mütze.

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards

Getty Images Salma Hayek bei den Brit Awards 2023

Getty Images Montana Brown bei den Brit Awards 2023

Getty Images Camille Purcell bei den Brit Awards

Getty Images Tallia Storm bei den Brit Awards

