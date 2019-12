Leistete sich Tallia Storm (21) hier einen Fashion-Fauxpas? Wenn es um extravagantes Styling geht, macht der Sängerin so schnell keiner was vor: In den sozialen Netzwerken präsentiert sie sich immer wieder mit bauschiger Frisur und schrillen Outfits! Ein Highlight ihrer Looks: Die Ex von Brooklyn Beckham (20) trug einmal einen transparenten grünen Regenmantel zu einem engen Bodysuit. Vor wenigen Tagen legte die Blondine nun mit einem weiteren gewöhnungsbedürftigen Look nach!

Am Dienstag besuchte Tallia den Club Tramp in London – und erschien dort mit wilder Lockenpracht und in einem äußerst gewagt-knappen Glitzerkleid! Das lilafarbene Dress war nicht nur durch seine schimmernde Pailletten-Pracht ein echter Hingucker – es war zudem auch tief asymmetrisch ausgeschnitten – mit einem XXL-Ausschnitt! Dazu kombinierte die Musikerin schwarze Overknee-Stiefel.

Auf Instagram postete Tallia ein Foto, das an dem Abend aufgenommen wurde. Darauf posierte sie gekonnt mit Mark Wahlberg (48) und konnte mit ihrem Outfit die Fans offenbar ganz schön begeistern: "Schau dich nur an! Du bist wunderschön. Ich liebe dich!", schrieb einer ihrer Follower.

Getty Images Tallia Storm in einem lilafarbenen Kleid im Dezember 2019 in London

Getty Images Tallia Storm im Dezember 2013 in London

Brett D. Cove / Splash News Tallia Storm, Sängerin

