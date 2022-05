Neue Liebe für Brooklyn Beckhams (23) Ex? Tallia Storm (23) war laut eigenen Angaben 2014 mit dem Model 18 Monate zusammen. Mittlerweile ist der Sohn von Victoria Beckham (48) jedoch verheiratet: Am 09. April 2022 gaben sich Brooklyn und seine Verlobte Nicola Peltz (27) bei ihrer pompösen Hochzeit das Jawort. Doch wie sieht es bei Tallia in der Liebe aus? Diesen Fußballspieler soll sie jetzt daten!

Wie ein Insider The Sun gegenüber verraten hat, soll die 23-Jährige Sängerin den Chelsea-Mittelfeldspieler Harvey Vale daten. "Tallia ist seit Oktober mit ihm zusammen und hält es aus der Öffentlichkeit raus", hieß es. Außerdem sei es für die Beauty eine sehr ernsthafte Beziehung, die ihr sehr wichtig sei. Auf den Instagram-Kanälen der beiden gibt es keine gemeinsamen Bilder, allerdings sieht man die Beauty auf einem Bild im Chelsea Stadion! "Wie sich herausgestellt hat, bin ich Chelseas Glücksbringer...", lautet die Bildunterschrift.

Der englische Fußballspieler unterschrieb 2020 seinen ersten Profivertrag beim FC Chelsea. Gleichermaßen hat auch Tallias Karriere schon früh begonnen: Ihren ersten großen Auftritt hatte sie als 13-Jährige bei einem Konzert von Elton John (75). Seitdem war die Sängerin immer wieder im britischen Fernsehen zu sehen und machte sich vielerorts einen Namen.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz auf der Met Gala 2022

Instagram / harvey.vale Harvey Vale, Fußballer

Instagram / talliastorm Sängerin Tallia Storm

