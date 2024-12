Tallia Storm heizt Followern im Netz im sexy Santa-Look ein

Tallia Storm (26) hat einmal mehr bewiesen, dass sie ein Talent für auffällige Outfits hat. Die Sängerin schlüpfte in ein rotes Minikleid mit flauschigem weißem Rand und kombinierte es mit kniehohen Fellstiefeln und einem schwarzen Gürtel, der ihre Taille betonte. Ergänzt wurde ihr Outfit durch eine passende Weihnachtsmannmütze. Diese Woche teilte Tallia die Bilder ihrer außergewöhnlichen Outfits auf Instagram, wechselte später jedoch in ein lustiges Elf-Kostüm, das offenbar vom Filmklassiker "Elf" mit Will Ferrell (57) inspiriert war. Dabei bewies sie nicht nur ihre Wandlungsfähigkeit, sondern auch ihren Sinn für Humor.

Mit ihrem weihnachtlichen Post promotete Tallia ihre jüngste Weihnachts-EP "Tallia Storm Christmas". Mit dem Mini-Album, das unter anderem die Klassiker "Have Yourself A Merry Little Christmas" und "Auld Lang Syne" enthält, zeigt die ehemalige X-Factor-Teilnehmerin einmal mehr ihre Vielseitigkeit. In ihrem Beitrag bedankte sie sich bei ihren Fans für das Anhören ihrer Musik und fügte ein augenzwinkerndes Foto von sich selbst in einem Sweatshirt hinzu, das mit ihrem eigenen Gesicht bedruckt war. Tallias Follower zeigten sich begeistert von ihrem kreativen Stil und ihrer sprühenden Weihnachtsenergie.

Doch auch abseits der Musik gibt es Neuigkeiten: Tallia hat kürzlich ihren Umzug zurück nach London verkündet – ein Schritt, der sie dazu zwang, ihre Arbeit als Radiomoderatorin bei Capital Scotland zu beenden. Trotz ihrer Rückkehr nach London pflegt Tallia weiterhin eine enge Verbindung zu Schottland, das laut The Sun "ein Stück ihres Herzens" gewonnen hat. Mit ihrer offenen Art und ihrem Engagement für ihre Fans bleibt sie eine der charmantesten Figuren der britischen Musik- und Medienwelt.

Instagram / talliastorm Tallia Storm, Sängerin, 2024

Instagram / talliastorm Tallia Storm, Sängerin, 2024

