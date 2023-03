80er-Motto: Das sind die Tänze in "Let's Dance"-Show vier!

Die Let's Dance-Zuschauer dürfen sich morgen über eine kleine Zeitreise freuen! Die aktuelle Staffel der beliebten Tanzshow ist inzwischen in vollem Gange. Stars wie Anna Ermakova (22), Julia Beautx (23) und Co. haben sich schon als klare Favoriten gemausert – während Natalia Yegorova (49), die Ex-Frau von Vitali Klitschko (51), vergangene Woche das Parkett räumen musste. Am morgigen Abend geht es nun weiter: Jetzt wurden die Tänze für die vierte "Let's Dance"-Show bekannt gegeben... Das Motto lautet 80er-Jahre!

Via Instagram verkündete der Sender, worauf sich die Fans morgen freuen können: YouTuber Knossi (36) und seine Partnerin Isabel Edvardsson (40) werden einen feurigen Tango vorführen. Von Handballer Mimi Kraus und Profi Mariia Maksina (25) kommt morgen ein flotter Jive! Ali Güngörmüs (46) und Christina Luft (33) wagen sich an den schwierigen Quickstep. Sowohl von Turner Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) als auch von Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) gibt es den beliebten Cha Cha Cha! Sicherlich ein Highlight: Favoritin Anna Ermakova und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (36) werden einen hitzigen Paso Doble performen.

Leidenschaftlich wird es morgen wohl vonseiten Foodbloggerin Sally (22) Özcan und Massimo Sinató (42): Sie tanzen Tango! YouTuberin Julia Beautx und ihr Profi Zsolt Sándor Cseke (35) werden bei ihrer Rumba sicher große Gefühle zeigen. Flippiger wird es bei ihrem Kollegen Younes Zarou (25) und Tanzpartnerin Malika Dzumaev (32) mit einem Jive. Zuschauerliebling Ekaterina Leonova (35) und ihr Schützling Timon Krause (28) zeigen bei einer Rumba ihr Können. Und GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (34) und ihr Mentor Vadim Garbuzov (35) führen einen klassischen Wiener Walzer vor.

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2023

