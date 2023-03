Ex-Bachelor-Girl Vanessa Prinz datet Berliner Radiomoderator

Vanessa Prinz schwebt wieder auf Wolke sieben! Die schöne Influencerin wurde durch ihre Teilnahme an Andrej Mangolds (36) Bachelor-Staffel bekannt. Zwischen der Kandidatin und dem Rosenkavalier funkte es damals zwar, doch am Ende wollte er anderen Frauen näherkommen. Abseits der Kameras fand die Beauty dann in ihrem Freund Abdula ihr Glück – bis sie sich im Frühjahr 2021 getrennt haben. Seither genoss sie ihr Single-Dasein in vollen Zügen. Doch nun konnte ein neuer Mann ihr Herz erobern: Vanessa ist wieder vergeben!

Auf Instagram machte sie ihre neue Beziehung jetzt öffentlich. Ein süßer Videozusammenschnitt zeigt Vanessa überglücklich in den verschiedensten Lebenslagen mit ihrem neuen Freund. Zu dem Beitrag verfasste sie einen langen Text: "Ich dachte eigentlich, dass ich ganz happy gewesen wäre mit meinem Single-Dasein… Bis du – völlig unerwartet – in mein Leben getreten bist. Und dann hast du meine ganze Welt in kurzer Zeit auf den Kopf gestellt", begann Vanessa. "Du löst in mir Gefühle aus, die ich so noch nie zuvor gespürt habe. Denn ich kann uns sehen. Ich sehe uns beide zusammen in der Zukunft, wie ich es mir noch nie mit jemandem vorstellen konnte."

Doch wer ist der Glückliche? Tatsächlich ist Vanessas Schatz kein Unbekannter! Vince Gottmann ist Radiomoderator beim Berliner Sender KissFM – und hat dort seine eigene Morningshow. Auch der Hottie veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal einen Clip, in dem er seine neue Beziehung bekannt gibt. Dazu schrieb er schlicht: "Von ganzem Herzen – du und ich." Findet ihr, die beiden passen gut zusammen? Stimmt ab!

Instagram / vince.gottmann Vince Gottmann und Vanessa Prinz

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / vince.gottmann Vince Gottmann, Radiomoderator

