Das liebt Ex-Bachelor-Girl Vanessa besonders an ihrem Vince!

Die zwei schweben im siebten Himmel! Im Frühjahr 2021 war die Beziehung des Ex-Bachelor-Girls Vanessa Prinz und ihrem Freund Abdulla in die Brüche gegangen. Anfang dieses Jahres lernte sie dann den Radiomoderator Vince Gottmann kennen. Am Donnerstag verkündeten die beiden: Sie sind ein Paar! In den sozialen Medien teilte die Beauty ein niedliches Video der beiden. Im Promiflash-Interview verraten Vanessa und Vince, was sie besonders aneinander lieben!

Die Influencerin ist total glücklich: "Ich liebe an Vince, dass er genauso verrückt, lebensfroh, liebevoll und abenteuerlustig ist wie ich." Er sei unglaublich fürsorglich und sie könne sich immer auf ihn verlassen. "Außerdem verurteilt er mich für nichts. Wir können ganz offen über alles – auch die nicht so schönen Themen – sprechen", plaudert sie gegenüber Promiflash aus.

Auch ihr Liebster ist überglücklich: "Ich liebe so vieles an Vanessa. Angefangen mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Lächeln. Das hat mich von Sekunde eins an süchtig gemacht", schwärmt Vince. Auch ihr Humor stimme genau mit seinem über ein – das sei ihm besonders wichtig. "Ich kann bei ihr so ein wie ich bin und auch das liebe ich an ihr. Dazu hat sie einfach ein unfassbar großes Herz", bewundert er seine Freundin.

Instagram / vince.gottmann Vanessa Prinz mit ihrem Freund Vince Gottmann

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / vince.gottmann Vince Gottmann, Radiomoderator

