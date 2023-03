Vanessa Prinz und ihr Freund schmieden schon Umzugspläne

Vanessa Prinz und ihr Freund fühlen sich schon bereit für den nächsten Schritt! Die einstige Bachelor-Kandidatin und der Radiomoderator Vince Gottmann machten vor wenigen Tagen ihre Beziehung öffentlich. Zum ersten Mal begegnet sind sie sich Anfang des Jahres in einer Berliner Bar. Seitdem sind die beiden offenbar total vernarrt ineinander. Vanessa und Vince denken sogar schon über eine gemeinsame Wohnung nach!

"Wir sprechen auf jeden Fall über Zukunftspläne. Aktuell sehen wir uns fast jeden Tag und schlafen bereits täglich entweder bei ihm oder bei mir. Es liegt sehr nahe, dass wir auf jeden Fall zusammenziehen werden", erzählte die Influencerin im Interview mit Promiflash. Wann und wohin sei noch offen. "Aber da machen wir uns auch keinen Druck", betonte Vanessa. Sie wollen das Ganze so machen, wie es sich richtig für sie anfühle.

In Zukunft möchte das Paar seine Fans gelegentlich auch im Netz mit Einblicken in seine Beziehung auf dem Laufenden halten. "Wobei wir natürlich auch einiges privat halten werden. Dennoch sind wir nun beide Teil unseres gemeinsamen Lebens und es fühlt sich richtig an, hier auch etwas davon zu zeigen", fügte Vanessa hinzu. Die beiden könnten sich sogar vorstellen, gemeinsam an einer TV-Show teilzunehmen: "Wir sind offen für Verschiedenes, es kommt allerdings auch auf das Format an."

Instagram / vince.gottmann Vanessa Prinz mit ihrem Freund Vince Gottmann

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / vanerazzi Vince Gottmann und Vanessa Prinz

