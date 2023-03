Frisch verliebt: So lernte Vanessa Prinz ihren Freund kennen

Wo hat Vanessa Prinz ihren Mister Right zum ersten Mal getroffen? Vor wenigen Tagen machte die einstige Bachelor-Kandidatin öffentlich, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat – und zwar den Berliner Radiomoderator Vince Gottmann. Sie deutete bereits an, dass er ziemlich unerwartet in ihr Leben getreten sei. Doch wie genau haben sich die Vanessa und Vince denn kennengelernt?

"Anfang des Jahres sind wir uns in der Georgia Bar in Berlin über den Weg gelaufen und Vince hat mich direkt angesprochen", verriet die Influencerin im Interview mit Promiflash. Doch nicht nur bei ihrer ersten Begegnung, sondern auch bei vielen anderen Dingen habe er den ersten Schritt gewagt. "Er hat mich angesprochen, mich danach nach einem Date gefragt und hat mir auch zuerst gesagt, dass er sich in mich verliebt hat", zählte die Accessoire-Designerin auf. Das habe sich jedoch ganz natürlich entwickelt: "Ich hätte genauso die Schritte gewagt."

Wie glücklich das Paar ist, machte es bereits in ersten gemeinsamen Instagram-Posts deutlich. Vanessa schrieb zum Beispiel zu einem Video: "Du löst in mir Gefühle aus, die ich so noch nie zuvor gespürt habe. Denn ich kann uns sehen. Ich sehe uns beide zusammen in der Zukunft, wie ich es mir noch nie mit jemandem vorstellen konnte."

Anzeige

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz, Influencerin

Anzeige

Instagram / vince.gottmann Vince Gottmann mit seiner Freundin Vanessa Prinz

Anzeige

Instagram / vince.gottmann Vince Gottmann und Vanessa Prinz

Anzeige

Glaubt ihr, dass Vanessa und Vince sich jetzt häufiger zusammen in der Öffentlichkeit zeigen? Ja, davon gehe ich aus. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de