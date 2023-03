Gianni Infantino wurde als FIFA-Präsident wiedergewählt!

Für Gianni Infantino gab es keine Konkurrenz! 2016 wurde der gebürtige Schweizer zum neuen FIFA-Präsidenten gewählt und trat damit die Nachfolge von Sepp Blatter (87) an. Drei Jahre später verteidigte er sein Amt. Doch der Fußballfunktionär sorgte in den vergangenen Jahren für viele Negativschlagzeilen. Beispielsweise hatte er auf der Beerdigung von Fußball-Legende Pelé (✝82) an dessen offenem Sarg mit einigen Fans Selfies gemacht. Nun stand die Wahl des FIFA-Präsidenten an – und Gianni wurde zum dritten Mal wiedergewählt!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, wurde am Donnerstag in einer großen Sitzung entschieden, dass Gianni das Amt als FIFA-Präsident bis 2027 weiter ausüben soll. Sonderlich schwer hatte es der 52-Jährige aber nicht – er hatte keinen Gegenkandidaten. Dem FIFA-Präsidenten wurde mit großem Beifall zu seinem Erfolg gratuliert.

Auch wenn Gianni als sehr umstritten gilt, ist er mit sich und seiner Arbeit sehr zufrieden. Vor wenigen Tagen erst war er voll des Lobes für sich selbst. "Ich habe euch die beste WM der Geschichte versprochen – und ich habe geliefert. Alles, was ich als Präsident mache, tue ich für alle von euch", schwärmte er in einer Rede.

