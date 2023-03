Nach Shitstorm: Pamela Reif gibt im Netz ein Statement ab

Pamela Reif (26) gesteht sich ihren Fehler ein! Gestern postete die Fitness-Influencerin einen Clip im Netz, in dem sie sich transphob äußerte: In dem TikTok-Video nutzte der Social-Media-Star einen Face-Filter und sagte, dass er wie eine "Transe" aussehe. Kurz darauf hagelte es heftige Kritik im Netz. Ihren Fehler scheint sie mittlerweile einzusehen: Auf Social Media entschuldigte sich Pamela erneut bei ihrer Community!

In mehreren Storys auf Instagram meldete sich die 26-Jährige bei ihren Fans – und entschuldigte sich: "Das, was ich gestern gesagt habe, war so falsch und so dumm! [...] Damit habe ich so viele Menschen verletzt und verärgert." Pamela habe nicht gewusst, dass das Wort "Transe" heutzutage als Beleidigung gilt: "Das hätte ich mit meinem Wissensstand, mit meinem Alter und mit meiner Reichweite definitiv wissen müssen. Das zeigt auch, dass ich [...] mich viel mehr mit diesen Thematiken befassen muss."

Pamela hoffe jetzt, dass sich die Öffentlichkeit nun mehr darüber informiert. "Also selbstverständlich finde ich keine komplette Menschengruppe hässlich. Ich habe in dem Moment nur auf mein Gesicht geguckt – mit diesem Filter drauf – und habe mich darauf gedanklich bezogen. [...] Meine Aussage war dumm, politisch inkorrekt, transphob – aber deswegen bin ich im Herzen kein transphober Mensch", erklärte die Beauty abschließend.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Mai 2020

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Webstar

