Comeback von Stefan Raab: War Pamela Reif etwa eingeweiht?

Wusste Pamela Reif (27) etwa von Stefan Raabs (57) Comeback? Das fragen sich viele, seit das Video des Komikers online ist, in dem der Name der Fitnessinfluencerin fällt. Er wolle zurückkehren, wenn er so viele Follower wie sie habe. Gegenüber Bild verrät die Sportlerin nun, dass sie nicht eingeweiht war: "Das passiert mir zwar selten, aber ich war ziemlich verwirrt! Ich wusste von der 'Pamela Dingsda'-Nennung oder Rückkehr von Stefan Raab überhaupt nichts. Die meisten dachten, ich wäre hier einbezogen worden – falsch gedacht." Sie habe den Clip zwar auch geteilt, um ihre Follower zum Folgen zu motivieren, habe jedoch nicht gewusst, was dahinter steckt. "Auch Elton (53) durfte mir nach meiner Kontaktaufnahme nicht erzählen, worum es geht", meint Pamela.

Die 27-Jährige war zwar nicht an dem Plan beteiligt, freut sich aber trotzdem über das Lebenszeichen des "TV total"-Stars. "Deutschland interessiert, wie es dir geht, wie du aussiehst und ob du wirklich nur angelst", betont sie und lädt den 57-Jährigen im gleichen Zuge ein, mit ihr zu sporteln: "Stefan ist herzlich eingeladen, an einem schweißtreibenden Work-out von mir teilzunehmen. Dann hat er die Chance, noch mal 9 Millionen meiner YouTube-Follower zu überzeugen. Ich habe abstimmen lassen, 94 Prozent möchten dich auf der Matte sehen."

Ob der Showmaster dieses Angebot annimmt? Immerhin scheint er dem Sport aktuell nicht abgeneigt zu sein. Erst vor wenigen Stunden löste er das Geheimnis des Videos auf: Er kommt tatsächlich zurück und will am 14. September mit Regina Halmich (47) in den Boxring steigen. Die Tickets gingen am 2. April um 15 Uhr auf den Markt und waren bereits nach kurzer Zeit komplett ausverkauft.

