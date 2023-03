Fans schockiert: Äußert sich Pamela Reif hier transphob?

Was hat sich Pamela Reif (26) dabei gedacht? Mit fast 9,5 Millionen Fans auf YouTube gehört die Beauty zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen Deutschlands! Aber auch auf Instagram begeistert sie Millionen von Menschen täglich mit neuen Work-outs und gesunden Rezepten zum Nachkochen. Eigentlich könnte es für den Social-Media-Star nicht besser laufen. Mit einem Video im Netz sorgt Pamela aber jetzt für ordentlich Wirbel!

Auf ihrem TikTok-Account probierte die 26-Jährige ein Make-up-Filter aus, der aktuell viral geht – die Veränderungen in ihrem Gesicht schienen Pamela allerdings weniger zu gefallen: "Hä, das ist voll gemein. Nichts gegen Transen – aber wieso sehe ich damit aus wie eine Transe? Ich dachte, ich mache das jetzt drauf und werde voll schön!", grinste Pamela in die Kamera.

Die Fans zeigen sich in den Kommentaren schockiert. "Nicht nur, dass das Wort nicht okay ist. Sie sagt gleichzeitig, dass alle Trans-Leute hässlich sind" oder "[Da] sieht man mal wieder, dass ein gutes Abitur nicht gleich intelligent bedeutet", kommentieren einige User auf der Social-Media-Plattform, während ein weiterer wettert: "Als wäre die Aussage weniger problematisch, weil sie vorher sagt 'nichts gegen Transen'. Also manchmal muss man echt einfach nachdenken..."

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de