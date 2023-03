Prinzen-Sänger hat ein Album für Kinder geschrieben

Sebastian Krumbiegel (56) hat etwas Neues ausprobiert! Der Sänger ist vor allem als Frontmann der Band Die Prinzen bekannt. Vor zwei Jahren feierte die Musikgruppe ihr 30-jähriges Bestehen und wollte auf große Jubiläumstour gehen. Wegen der damaligen Gesundheitskrise konnte diese nicht wie geplant stattfinden, doch heute ist es endlich so weit und das erste Konzert steht an. Abgesehen davon hat sich Sebastian aber auch um neue Musik gekümmert – und zwar für Kinder!

Wie die Plattenfirma des 56-Jährigen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt gab, richte sich das Album "Kommt mit nach draußen" an Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren. Die erste Single erscheint bereits am Freitag. Die Veröffentlichung der ganzen Platte sei für Mai geplant. Inhaltlich dreht sich alles um den Protagonisten Fridolin, der die Hörer mit auf eine Reise aufs Land und in die Natur nehmen soll.

Abgesehen davon freut sich Sebastian aber auch sehr, wieder mit seiner Band auf der Bühne zu stehen. "Wenn wir zu fünft zusammen singen – das ist einfach der Hammer", schwärmte der gebürtige Leipziger in einem früheren Interview mit der Nachrichtenagentur. Inzwischen sei mehr als die Hälfte der Karten verkauft.

Getty Images Die Prinzen bei einem Auftritt in Gelsenkirchen

Getty Images Sebastian Krumbiegel, Musiker

Getty Images Sebastian Krumbiegel, Sänger

