Die Prinzen sind zurück! Die siebenköpfige Band um Sebastian Krumbiegel (54) und Tobias Künzel (56) feierte in den 90er-Jahren mit Ohrwürmern wie "Du musst ein Schwein sein" oder "Alles nur geklaut" große Erfolge. Nach ihrer Orchestertour im Frühjahr 2018 wurde es allerdings stiller um die Superstars. Jetzt scheint das Warten ihrer Fans allerdings ein Ende zu haben. Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum lassen die Prinzen mit neuer Single und neuem Album wieder von sich hören!

Den Künstlern sei es wichtig, mit ihrer Musik zu polarisieren und auf gesellschaftskritische Themen hinzuweisen. In ihrem neuen Lied "Dürfen darf man alles" singen sie über die heutzutage angeblich eingeschränkte Meinungsfreiheit. Im entsprechenden Video zeigen sie dazu viel Haut. "Wir sind uns halt für nichts zu schade, wenn es dem Zweck dient. Der kommt immer vor der Eitelkeit", erklärte Tobias der Bild-Zeitung. Die mittlerweile Mittfünfziger wollen sich eben nicht zu ernst nehmen und haben scheinbar allerhand Flausen im Kopf. "Das hätten wir mal vor 30 Jahren machen sollen, da waren unsere Körper noch besser gebaut", scherzte der Sänger weiter.

Innerhalb der Gruppe könne es aber auch mal zu Streit kommen, wenn es zum Beispiel darum gehe, welcher Song aufs Album kommt oder in welchen TV-Shows sie gemeinsam auftreten wollen. Dass es dann und wann mal zu Reibungen kommt, sei aber ganz normal, und am Ende wüssten die Bandkollegen, was sie aneinander haben. "Wir haben Höhen und Tiefen. Da fliegen auch mal die Fetzen. Aber das hält die Liebe frisch. Wir haben aber nie aufgehört, miteinander zu reden", betonte Frontmann Sebastian.

Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Die Prinzen, deutsche Musikgruppe

Anzeige

CONTRAST/Actionpress Sebastian Krumbiegel und Tobias Künzel, Frontmänner der Band Die Prinzen

Anzeige

CONTRAST/Actionpress Die Musikgruppe Die Prinzen im Jahr 1992

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de