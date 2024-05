Indizien passen! Ist er das "The Masked Singer"-Krokodil?

Bei The Masked Singer steht der große Showdown bevor! Aufgrund des Eurovision Song Contests wird das Finale der Jubiläumsstaffel um eine Woche verschoben. Die Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden, ehe sie die Identitäten der verbleibenden drei Masken herausfinden werden – oder ist die Katze längst aus dem Sack? Promiflash hat nachgeforscht: Ist der Sänger Sebastian Krumbiegel (57) etwa das Krokodil? Als Indiz auf der Bühne war zum einen ein Bild von Samuel Koch (36) zu sehen und sorgte bei vielen Zuschauern für ein Fragezeichen. Der Schauspieler trat selbst in der Show als Phönix an – und das Die Prinzen-Mitglied war einst Teil einer Rockband namens Phoenix.

Doch damit nicht genug. Direkt im ersten Indizien-Clip ist von der Glückszahl sieben die Rede. Die Gruppe Die Prinzen besteht aus insgesamt sieben Mitgliedern. Zu dem Musikgespann passt zudem die Zahlenkombination 14/6 – sie wurden mit 14 Goldenen Schallplatten und sechsmal mit Platin ausgezeichnet. Auch die Statue von Johann Sebastian Bach könnte ein Hinweis auf den Sänger sein. Denn sie passt nicht nur zu Sebastians Namen. Der 57-Jährige kommt zudem aus Leipzig – der Stadt, in der der Komponist einst als Musikdirektor fungierte. Auch der Reichstag wird als Indiz des Krokodils genannt. Nicht nur auf einen Politiker passt dieser Hinweis, denn Sebastian war Mitglied der 13. und 14. Bundesversammlung und nahm 2009 und 2010 an den Wahlen des Bundespräsidenten teil.

Dass Sebastian sich unter dem Krokodil verbirgt, glauben auch viele Zuschauer. In der Joyn-App [Stand: 11. Mai, 19:26 Uhr] stimmen ganze 73 Prozent für den Musiker. Mit nur fünf Prozent folgen Schauspieler Ralf Möller (65) und mit drei Prozent Ben Becker (59).

Getty Images Sebastian Krumbiegel, Sänger

ProSieben/Julia Feldhagen Das Krokodil bei "The Masked Singer"

