15 Städte: Die Prinzen kündigen Comeback-Tournee für 2026 an

Die Kult-Band Die Prinzen, bekannt für Hits wie "Alles nur geklaut" und "Millionär", plant für 2026 eine spektakuläre Comeback-Tournee. Anlässlich ihres 35-jährigen Jubiläums treten die Sänger um Frontmann Sebastian Krumbiegel (58) und Komponist Tobias Künzel (60) in Originalbesetzung auf – diesmal begleitet und unterstützt von dem renommierten Orchester der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Die "Symphonica"-Tournee umfasst ab Januar 2026 insgesamt 15 große Städte. Den Auftakt machen dabei unter anderem Konzerte in der Hamburger Elbphilharmonie und der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle.

Der Veranstalter Semmel Concerts verspricht den Fans ein einzigartiges Konzerterlebnis: Die bekannten Hits der Band werden für dieses Projekt eigens neu arrangiert, um sich harmonisch mit den rund 50 Symphonikern zu vereinen und eine ganz besondere Klangwelt zu erschaffen. Der Ticketverkauf startet am 2. April. Die Preise liegen je nach Location zwischen 69,90 Euro und 179,90 Euro, sodass Fans tief in die Tasche greifen müssen. Doch die Begeisterung für die Band bleibt ungebrochen – besonders die Konzerte in der Elbphilharmonie gelten als Highlight der Tour. Im Frühjahr 2026 folgen weitere Termine, unter anderem in der Philharmonie in Essen und im Gewandhaus in Leipzig, der Heimatstadt der Band.

Die Prinzen, deren Mitglieder in ihrer Jugend im renommierten Thomanerchor ausgebildet wurden, stehen seit der Wende für eingängige Melodien, intelligente Texte und unvergesslichen Humor. Frontmann Sebastian ist bekannt für seine exzentrische Art: Zuletzt zeigte er sich mit schwarz lackierten Nägeln – ein passendes Statement zur Ankündigung der großen Tournee. Mit über sechs Millionen verkauften Tonträgern blickt die Band auf eine beeindruckende Karriere zurück. Doch diese neue musikalische Reise verspricht, alte Klassiker mit einem Hauch Symphonik in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die Fans dürfen sich auf ein emotionales Wiedersehen freuen.

United Archives GmbH/ActionPress Die Prinzen, deutsche Musikgruppe

Getty Images Die Prinzen beim ECHO 2016 in Berlin

