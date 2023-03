Date in der Villa: Darum wählte Bachelor David Lisa aus

Warum hat er sich gerade für sie entschieden? Derzeit sucht David Jackson bei Der Bachelor nach der großen Liebe. Zahlreiche Frauen buhlen um das Herz des Content Creators. Eine hatte in der dritten Folge allerdings großes Glück: Lisa Mieschke durfte zum Einzeldate in die Villa des Junggesellen und ihn in aller Ruhe besser kennenlernen. Doch warum hatte David sie ausgewählt?

Gegenüber Promiflash erklärt das Fitness-Model seine Beweggründe: "Ich hatte mit Lisa das längste Gespräch beim ersten Aufeinandertreffen und konnte schon viele Gemeinsamkeiten feststellen." Da er daran anschließen wollte, lud er sie zu sich ein: "Ein gemütliches Einzeldate war die perfekte Möglichkeit, noch mehr über sie zu erfahren und zu sehen, wie wir zueinanderstehen", führt David aus.

Nach einer Yoga-Session genossen die zwei dann noch die Zeit zusammen im Pool. Dabei kuschelten sie – zu einem Kuss kam es allerdings nicht. Das hatte David auch nicht unbedingt geplant, wie er Promiflash verrät: "Ich hab mir dahingehend im Vorfeld keine Gedanken gemacht. Ich wollte dieses Date einfach auf mich zukommen lassen und die Zeit mit ihr alleine genießen", betont der Influencer.

Der Bachelor, RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

RTL David Jackson und Lisa bei "Der Bachelor" 2023

