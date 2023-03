Trotz Lisas mieser Laune: Bachelor David schmust beim Date

Das Einzeldate bei Der Bachelor stand eigentlich unter keinem guten Stern. Als Rosenverteiler sucht David Jackson in der aktuellen Staffel die große Liebe. Wie in jedem Jahr bekommt aber längst nicht jede eine Chance auf ein Einzeltreffen mit dem begehrten Hahn im Korb. In der dritten Folge traf es Lisa. Die war zuerst gar nicht glücklich – aber zwischen ihr und David knisterte es dann wohl doch.

Folge drei von "Der Bachelor" startete für Lisa eigentlich mit einer guten Nachricht. David lud sie bereits am frühen Morgen zu einem Einzeldate ein. Doch die hübsche Brünette hatte schlecht geschlafen und so gar keine Lust. "Ich bin ein Frühmensch, ich habe damit kein Problem. Ich gehe morgens um sechs zum Sport, aber wenn ich körperlich nicht fit bin, ist das halt schwierig", erklärte sie. Es flossen sogar ein paar Tränen, weil sie sich eigentlich ein Date gewünscht hatte – es jetzt aber nicht genießen könne. Ihre schlechte Laune stieß bei den anderes Mädels auf totales Unverständnis und entging dann natürlich auch Bachelor David nicht...

Doch David blieb optimistisch und bei gemeinsamen Übungen wurde Lisas Stimmung direkt besser. Als es nach einem Gespräch in den Pool ging, kamen sich die beiden dann so richtig nahe. Am Beckenrand kuschelten sie in einer innigen Umarmung. "Es war ein echt tolles Gefühl heute mit Lisa im Pool und auch ihr so nahe zu sein. Und es kam auch alles sehr natürlich", freute sich David.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

RTL / Frank Fastner Lisa M., Kandidatin bei "Der Bachelor"

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor"

