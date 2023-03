Aus diesem Grund hat Herzogin Meghan ihren Blog gelöscht!

Plötzlich war es mit Herzogin Meghans (41) Blog vorbei. Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (38) löschte Meghan 2017 alles von ihrem erfolgreichen Blog "The Tig", bis auf einen Post. Nachdem Meghan und Harrys ihre royalen Pflichten 2020 allerdings niederlegten, starteten sie verschiedene neue Projekte – und so soll wohl auch Meghans Blog ein Revival bekommen. Schon nächste Woche soll dieser neu aufgezogen wieder online gehen. Aber warum hat Meghan ihren Blog damals überhaupt gelöscht?

Im Buch "Auf der Suche nach Freiheit", einer inoffiziellen Biografie zu Harry und Meghan, schreiben der Royal-Experte Omid Scobie und die Autorin Carolyn Durand über das Ende des Blogs im Jahr 2017. So soll die Herzogin ihren Blog auch gelöscht haben, um der öffentlichen Überprüfung zu entgehen. "Das lag nicht so sehr an Kritik dem Blog gegenüber, sondern eher daran, dass er verwendet wurde, um Spekulationen über Meghan und Harrys Privatleben aufzubauen", schreiben sie. Alles, was auf ihrem Blog zu finden war, soll benutzt worden sein, um die Gerüchte am Laufen zu halten.

In ihrem letzten öffentlichen Blogpost nahm Meghan damals rührend Abschied von ihren Lesern: "An all meine 'Tig'-Freunde, nach fast drei Jahren auf diesem Abenteuer ist es an der Zeit, sich von 'The Tig' zu verabschieden. [...] Danke für alles", schrieb die Herzogin.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

