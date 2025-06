Meghans Roséwein-Launch entfacht Hasswelle wegen Lady Diana

Herzogin Meghan (43) hat am 1. Juli das Debüt ihres neuen Rosé-Weins angekündigt, eine Kreation ihrer Lifestyle-Marke "As Ever". Der edle Tropfen, der aus dem renommierten Napa Valley in Kalifornien stammt, soll mit sanften Noten von Steinobst und einem lang anhaltenden Abgang überzeugen. Die Wahl des Launch-Datums sorgt jedoch für Aufsehen: Der Tag markiert den Geburtstag von Prinzessin Diana (✝36), die an diesem Datum 64 Jahre alt geworden wäre. Fans und Kritiker äußern ihren Unmut in den sozialen Medien und werfen Meghan vor, die Erinnerung an die verstorbene Prinzessin für geschäftliche Zwecke zu nutzen.

Im Netz hagelt es viel Kritik für Meghan. Instagram-User beschuldigen die ehemalige Seriendarstellerin, Diana bewusst als Werbeinstrument einzusetzen. Die Kritik reicht von Vorwürfen der Geschmacklosigkeit bis hin zu Anschuldigungen, sie würde die späte Schwiegermutter wirtschaftlich ausschlachten – ein Benutzer bezeichnete den Schritt als "vorhersehbar", ein anderer nannte es "rücksichtslos". Zwar erwähnte Meghan in ihrem Beitrag die Prinzessin nicht direkt, jedoch hat sie in der Vergangenheit wiederholt ihre Bewunderung für Dianas humanitäres Engagement geäußert. Viele Fans betonen, dass der 1. Juli für die Familie und Freunde von Diana ein Tag des stillen Gedenkens sei und nicht der passende Moment, um Geld zu verdienen.

Bereits zuvor stand Meghan mit ihren Aktivitäten auf Instagram in der Kritik. Ein kürzlich veröffentlichter Post ihrer Marke enthielt ein auffälliges Detail, das Nutzer als vermeintlichen Fehler identifizierten. Ein sichtbarer schwarzer Cursor an einer Seite des Bilds führte zu Mutmaßungen, dass es sich dabei lediglich um einen Screenshot handelte und kein echtes Szenenfoto. Meghan, die sich stets als bewusst detailorientiert präsentiert, sah sich daraufhin vielen Diskussionen ausgesetzt. Als Reaktion darauf wurde die Kommentarfunktion deaktiviert, vermutlich um mögliche Kritik im Vorfeld zu vermeiden.

