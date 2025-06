Prinzessin Eugenie macht Selfies mit Freundin von Meghan

Prinzessin Eugenie (35) zeigte sich vergangene Woche bei den traditionsreichen Rennen in Ascot in bester Laune. Besonders ein Moment sorgte für Aufsehen: Die Cousine von Prinz Harry posierte dort strahlend für Selfies mit Misha Nonoo, einer engen Freundin von Herzogin Meghan (43). Eugenie, die mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (39) bei der Veranstaltung erschien, präsentierte sich in eleganter Garderobe und genoss sichtlich die Gesellschaft der prominenten Designerin. Misha, die schon vor Meghans Zeit mit Harry deren Vertraute war, zeigte sich ebenfalls entspannt in der illustren Runde. Fotos der beiden Damen veröffentlichte unter anderem Daily Mail.

Besonders brisant sind die familiären Verhältnisse, in denen sich Eugenie bewegt: Sie pflegt laut diverser Medienberichte als eines der wenigen Mitglieder der britischen Königsfamilie einen engen Kontakt zu Prinz Harry und Meghan, trotz deren schwieriger Beziehung zum Rest der Royals. Eugenie und ihr Mann Jack sollen dem Paar während der anfänglichen Wirren ihrer Beziehung stets zur Seite gestanden haben. Doch diese Loyalität könnte sie laut Beobachtern gelegentlich in eine Zwickmühle bringen, da sie gleichzeitig ein gutes Verhältnis zu den Royals in Großbritannien aufrechterhält.

Die enge Beziehung zwischen Eugenie und Harry wird immer wieder thematisiert. Die beiden sind nicht nur Cousine und Cousin, sondern auch enge Freunde, wie Quellen aus ihrem Umfeld immer wieder bestätigen. Es war Eugenie, die sogar als erste Royal nach Kalifornien reiste, um die abtrünnigen Royals in ihrem neuen Zuhause zu besuchen. Gemeinsame Auftritte und Aktionen, darunter sogar ausgelassene Partynächte, verdeutlichen die tiefen familiären Bande. Dass Eugenie nun in Ascot Zeit mit Meghan nahe stehenden Freunden verbringt, zeigt einmal mehr ihren einzigartigen Platz in der komplexen Dynamik der britischen Königsfamilie.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2025 in Ascot

Getty Images Misha Nonoo, 2023

Getty Images Prinz Harry und Prinzessin Eugenie im Juli 2012