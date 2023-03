Jasmin Tawils Psychiatrie-Aufenthalt: Ihr Ex ist mitgenommen

Was denkt eigentlich Jasmin Tawils (40) Ex-Freund über ihren Psychiatrie-Aufenthalt? Die Ex-Frau von Musiker Adel Tawil (44) soll vergangene Woche in Costa Rica verhaftet worden sein. Im Anschluss wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht – und das wohl gegen ihren Willen. Und diese Eskapaden sind auch an ihrem Ex-Partner nicht spurlos vorbeigegangen. Jasmins einstiger Freund meldet sich nun zu Wort.

Gegenüber Bild äußert sich Jasmins Ex Miquele jetzt zu ihrem Aufenthalt in der Nervenheilanstalt. "Ich hoffe, dass es Jasmin bald besser geht und dass sie ihren Weg in ihrem Leben findet", meint er. Er wünsche seiner Ex nur das Beste, obwohl ihre Beziehung im großen Chaos geendet sein soll. Dennoch betont der 40-Jährige: "Es macht mich traurig, all das zu hören." Miquele erinnert sich aber auch, dass die Erkenntnis, Jasmin nicht bei ihren Problemen helfen zu können, schwer war. An den Anschuldigungen ihm gegenüber sei aber nichts dran.

Jasmin hatte in der Vergangenheit immer wieder schwere Vorwürfe gegen Miquele erhoben. So sprach sie von heftigen Streits und erwähnte auch immer wieder Begriffe wie Missbrauch und häusliche Gewalt. Allerdings erstattete sie nie Anzeige gegen ihren Ex-Freund. Miquele wolle derweil aber erst einmal keine Aussprache mit ihr: "Ich hoffe nicht, dass sie noch mal nach Montezuma kommt."

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem neuen Freund Miquele

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

