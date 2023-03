Nach Festnahme: Jasmin Tawil meldet sich aus der Psychiatrie

Was ist bei Jasmin Tawil (40) los? Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Schauspielerin angeblich in Costa Rica verhaftet worden war. Ihrem Vater war dies wohl von verschiedenen Quellen bestätigt worden. Der Sohn der ehemaligen GZSZ-Darstellerin soll dich demnach im Moment nicht bei seiner Mutter, sondern in einem Heim befinden. Nun meldete sich Jasmin erstmals persönlich zu den Meldungen zu Wort.

Inzwischen soll sich die Ex-Partnerin von Adel Tawil (44) in einer psychiatrischen Klinik in San José befinden, wo sie mit RTL über ihre Festnahme und die aktuellen Umstände sprach. "Man hat mich gegen meinen Willen auf einer psychiatrischen Frauenstation eingesperrt. Ich bin hier mit 40 Frauen in einem Saal. Ich komme hier nicht raus, ich bin eingesperrt", erklärte sie während des Gesprächs. Sie brauche Hilfe und hoffe auf die Unterstützung der deutschen Botschaft. Dennoch zeigte sie sich zuversichtlich, schon in wenigen Tagen die Einrichtung verlassen zu können. "Die Psychologin hat mir eine großartige Diagnose verpasst und meinte, sie müsste mir keinerlei Medikamente geben", schilderte sie.

Auch wie es zu der Festnahme kam, berichtete Jasmin: Nach einem Streit mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Miquele soll sie ihr Haus verlassen haben, um in einem Hotel unterzukommen. Anschließend sei sie dann wohl von der Polizei festgenommen worden. "Die haben mich in einen Rollstuhl gepackt, in die Klinik gebracht und mich dort mit weißen Binden an ein Brett gefesselt", führte sie weiter aus.

Getty Images Jasmin und Adel Tawil 2010 in Berlin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

Getty Images Jasmin Tawil in jungen Jahren

