Shawn Mendes klärt Liebesgerüchte mit Sabrina Carpenter auf

Was läuft wirklich bei Shawn Mendes (24) und Sabrina Carpenter (23)? Seit seinem Liebes-Aus mit Camila Cabello (26) wurde der Sänger immer häufiger mit weiblicher Begleitung an seiner Seite gesichtet. Der "Stitches"-Interpret sorgte dabei für die ein oder andere Verwirrung: Zunächst sah man ihn mit Sabrina, anschließend mit seiner Chiropraktikerin und dann verließ er wieder mit der "The Hate U Give"-Schauspielerin gemeinsam eine Party. Jetzt räumt Shawn mit den Gerüchten auf!

"Wir sind nicht zusammen", stellte der "Señorita"-Sänger im niederländischen TV-Programm RTL Boulevard klar. Er wollte auch gar nicht weiter darauf eingehen und wechselte das Thema zu seiner Werbepartnerschaft mit Tommy Hilfiger (71). "Ich denke, wir sollten eher über Tommy Hilfiger als über Sabrina sprechen. Danke", wich Shawn weiteren Fragen aus. Anscheinend möchte sich der Superstar nach dem Statement nicht näher dazu äußern.

Der Popstar hatte sich nicht mehr öffentlich verabredet, seit er sich im November 2021 nach zwei gemeinsamen Jahren von Camila getrennt hatte. Sabrina hatte erst eine äußerst turbulente Beziehung mit Joshua Basset aus "High School Musical: Das Musical: Die Serie" geführt und sich danach mit Teen Wolf-Star Dylan O'Brien (31) getroffen.

Getty Images Shawn Mendes auf der "Lyle, Lyley Crocodile"-Premiere im Oktober 2022

Getty Images Sabrina Carpenter auf der Grammy-Pre-Party 2023

affinitypicture / BACKGRID Sabrina Carpenter und Shawn Mendes verlassen ein Event in Beverly Hills

