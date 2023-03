So setzt sich David Schwimmer für den Kampf gegen Krebs ein

Dieser Star möchte helfen, wo er kann! David Schwimmer (56) ist ein amerikanischer Schauspieler und Regisseur. Durch seine Darstellung von Ross Geller in der Sitcom Friends wurde er über Nacht zum Star. Neben seinem Leben im Ruhm engagiert sich der Star ehrenamtlich. Als Direktor des Rape Treatment Center hilft er in Santa Monica Opfern von Vergewaltigungen. Jetzt verkündete David, bei einer Wohltätigkeitssendung gegen Krebs teilzunehmen – und das aufgrund einer emotionalen Vorgeschichte!

The Mirror erzählte der Star, dass er sich bei der Sendung "Great Celebrity Bake Off For Stand Up To Cancer" angemeldet habe. Das Ziel des Back-Wettkampfes sei es, Geld für eine Krebs-Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln und für Aufklärung zu sorgen. Den emotionalen Grund für seine Teilnahme nannte der "Friends"-Star auch: Sowohl seine Großmutter als auch die Mutter seiner Ex-Frau seien an der Krankheit verstorben. "Ich bin einfach dankbar, dass ich in irgendeiner Weise dazu beitragen kann, mehr Bewusstsein zu schaffen", erklärte David.

Erst kürzlich wurde das erste Foto der Backsendung veröffentlicht, zugunsten des sozialen Zwecks. Außer David Schwimmer engagieren sich auch andere Stars, unter anderem Jesy Nelson (31) und Gemma Collins (42). Zusammen möchten sie Hilfe leisten. "Ich bin hier, um Geld für eine große Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln. Und ich bin zufällig ein großer Fan der Show", machte David deutlich.

Anzeige

Getty Images David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow und Matt LeBlanc

Anzeige

Getty Images David Schwimmer, 2019

Anzeige

Getty Images David Schwimmer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de