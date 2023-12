"Friends"-Cast plant Treffen zu Ehren von Matthew Perry

Sie wollen sich an ihn erinnern. Matthew Perry (✝54) hatte sich mit der Rolle des Chandler Bing in die Herzen seiner Fans gespielt. Doch seine Friends-Co-Stars David Schwimmer (57), Courteney Cox (59), Jennifer Aniston (54), Matt LeBlanc (56) und Lisa Kudrow (60) mussten im Oktober traurige Neuigkeiten verkraften: Der Schauspieler wurde leblos in seinem Whirlpool aufgefunden. Nun plant Jennifer zu Ehren von Matthew wohl eine private Gedenkveranstaltung!

Gegenüber OK! berichtet ein Insider, dass die "Murder Mystery"-Darstellerin vor den Weihnachtsfeiertagen ein Treffen mit ihren Co-Stars veranstalten möchte: "Sie werden sich an einige ihrer schönsten Momente mit Matt erinnern, Geschichten austauschen, lachen und weinen." Zusätzlich zu seiner Beerdigung wollen sich die Serienstars wohl noch einmal privat von ihrem Freund verabschieden. "Die Beerdigung war hauptsächlich für Matts Familie und sie hielten sich aus Respekt zurück", erklärt die Quelle.

Erst kürzlich offenbarte ein Informant gegenüber Life & Style, dass der Verlust ihres Kollegen die fünf Schauspieler noch enger zusammengeschweißt habe: "Falls es gute Nachrichten gibt, dann, dass sie enger zusammengewachsen sind als jemals zuvor." Obwohl sie Matthews Tod auf unterschiedliche Weise verarbeiten würden, stünden sich die fünf Hauptdarsteller jetzt viel näher als vorher.

Matthew Perry, Schauspieler

Jennifer Aniston, Schauspielerin

Der "Friends"-Cast

