Matt LeBlanc kugelte sich bei "Friends"-Dreh Schulter aus

Während der Dreharbeiten zur Kultserie Friends ereignete sich ein Moment, den Schauspieler David Schwimmer (58) bis heute nicht vergessen kann: Sein Co-Star Matt LeBlanc (57) verletzte sich während der Aufzeichnung einer Szene für die dritte Staffel schwer, als er einen Sturz spielen sollte, aber sehr unglücklich landete. "Er wurde völlig blass und ich konnte deutlich sehen, dass seine Schulter aus dem Gelenk gesprungen war. Er sah aus, als würde er gleich ohnmächtig werden", erinnerte sich David jetzt in einem Interview mit Entertainment Weekly. Die Dreharbeiten wurden damals direkt abgebrochen und Matt ins Krankenhaus gebracht.

In der Reunion-Show zur Serie sprach Matt selbst über seine Verletzung und beschrieb, wie der Sturz zustande kam: "Ich wollte über den Couchtisch springen. Das hat ein paar Mal gut geklappt, nur der letzte Versuch ging schief." Aus der Not eines lädierten Hauptdarstellers machten die Drehbuchautoren aber kurzerhand eine Tugend: Matts Verletzung wurde in die Geschichte der Serie eingebaut. In der entsprechenden Episode trägt sein Charakter Joey eine Armschlinge, nachdem er – so der neue Handlungsstrang – von seinem Bett gefallen ist. Solche Anpassungen am Drehbuch seien bei "Friends" nicht ungewöhnlich gewesen, wie David verriet.

David, der über die zehn Jahre am Set tiefe Freundschaften entwickelte, hat stets betont, wie besonders die Dynamik zwischen den sechs Hauptdarstellern war. Gemeinsam mit Matt, Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Lisa Kudrow (61) und dem verstorbenen Matthew Perry (✝54) verbrachte er eine prägende Zeit. Diese Nähe sei auch von Regisseur James Burrows gefördert worden, der die Gruppe einmal spontan nach Las Vegas flog, um das Band zwischen ihnen bei Restaurantbesuchen und dem einen oder anderen Glücksspiel zu stärken, so Spot On News.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jennifer Aniston und David Schwimmer, 1999

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Le Blanc, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer und Lisa Kudrow

Anzeige Anzeige