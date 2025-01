David Schwimmer (58) genießt Date mit einer 29-jährigen Frau

David Schwimmer (58) gilt seit einiger Zeit als Single. Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, wurde der Friends-Star jetzt aber auf einem Date gesichtet – in Begleitung einer deutlich jüngeren Frau. Berichten zufolge soll es sich bei ihr um die 29-jährige Medizinstudentin Eliana Jolkovsky handeln. Auf den Schnappschüssen verbringen sie einen entspannten Abend im Nobelrestaurant Spago in Beverly Hills, bevor sie das Lokal gemeinsam verlassen und sich ein Uber teilen. In welchem Verhältnis der Schauspieler und die dunkelhaarige Schönheit zueinander stehen, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Der 58-Jährige ist seit seiner Scheidung von Zoe Buckman (39) wieder aktiv auf dem Datingmarkt. Das Paar war sieben Jahre verheiratet und bekam Töchterchen Cleo, bevor es 2017 überraschend seine Trennung bekannt gab. "Mit großer Liebe, Respekt und Freundschaft haben wir uns dazu entschieden, ein bisschen Zeit getrennt voneinander zu verbringen, um über die Zukunft unserer Beziehung zu entscheiden. Unsere Priorität ist natürlich die Zufriedenheit unserer Tochter und dass es ihr in der Zeit gut geht", verkündeten sie laut Access Hollywood in ihrem Statement.

Nach seinem Ehe-Aus wurde es relativ still um Davids Liebesleben. Die vergangenen Jahre waren allerdings auch von der Trauer um seinen verstorbenen Freund und ehemaligen "Friends"-Kollegen Matthew Perry (✝54) geprägt: Der Schauspieler verstarb im Oktober 2023 an einer Drogenüberdosis. Wie ein Insider im vergangenen Jahr offenbarte, war der Cast der beliebten TV-Show eine lange Zeit damit beschäftigt, die Person ausfindig zu machen, die ihm das Ketamin verkauft hatte. "Die gesamte Besetzung steht immer noch unter Schock nach Mattys Tod. [...] Sie haben sich das Hirn zermartert, um sich an Leute zu erinnern, mit denen sie ihn gesehen haben könnten", erklärte die Quelle gegenüber Express.

Getty Images Zoe Buckman und David Schwimmer mit ihrer Tochter Cleo

Getty Images David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

