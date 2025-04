David Schwimmer konnte "Friends"-Titelsong nicht ausstehen

David Schwimmer (58), bekannt als Ross Geller aus der Erfolgsserie Friends, hat zugegeben, dass er jahrelang große Probleme mit dem berühmten Titelsong der Serie hatte. Im Podcast "Making a Scene" erklärte der Schauspieler, dass "I'll Be There for You" von The Rembrandts für ihn damals die reinste Qual war. "Ich habe das Lied so oft gehört, dass ich es einfach nicht mehr ertragen konnte", verriet er und fügte hinzu: "Eine Zeit lang ging es mir richtig schlecht, sobald ich nur die ersten Töne davon hörte." Der Song war nicht nur fester Bestandteil jeder der vor Live-Publikum aufgezeichneten Folgen, sondern begleitete David auch bei zahllosen Interviews und Talkshow-Auftritten während der zehn Jahre, in denen die Serie produziert wurde.

David gab zu, sich die Serie lange Zeit nicht angesehen zu haben, da es ihn aufwühlte. Doch dann kam Cleo, die 2011 geboren wurde und aus der Ehe des Schauspielers mit Zoe Buckman (39) stammt. Sie brachte ihren Vater schließlich dazu, "Friends" wieder mit anderen Augen zu sehen. "Ich hörte das Lachen meines Kindes und plötzlich veränderte sich meine ganze Beziehung zu dem Song und der Serie wieder", erzählte David. Heute beschreibt der Schauspieler die über Jahre andauernden Dreharbeiten als "eine unglaubliche, lebensverändernde Phase", die nach zehn Staffeln und insgesamt 236 Folgen im Jahr 2004 schließlich ihr Ende fand. Im Podcast sprach er zudem über weitere prägende Erlebnisse vom Set, darunter ein Vorfall, bei dem sich sein Co-Star Matt LeBlanc (57) bei einem Dreh die Schulter auskugelte.

David hat seinen Karriereweg nach dem Welterfolg der Sitcom mit viel Mut zur Vielfalt fortgesetzt. Anstatt sich auf humorvolle Schauspielrollen wie den mehrfach geschiedenen Paläontologen Ross zu beschränken, wagte er sich auch an die Arbeit als Regisseur, etwa bei der preisgekrönten Serie "Little Britain USA". Als Darsteller setzte David zwischenzeitlich auf ernsthafte Rollen, unter anderem in "Band of Brothers" und der ersten Staffel von "American Crime Story", wo er die Rolle des Robert Kardashian spielte – ein weiterer Karrierekick für den gebürtigen New Yorker.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

Anzeige Anzeige

Noam Galai/Getty Images for AMC Zoe Buckman und David Schwimmer bei der AMC's Feed The Beast Premiere

Anzeige Anzeige