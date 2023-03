Saison beendet: Dawid Kubackis Frau schwebt in Lebensgefahr

Seine Frau kämpft um ihr Leben! Dawid Kubacki ist ein polnischer Skispringer und Mitglied des Nationalen Teams. In den Jahren 2014, 2018 und 2022 nahm der Sportler an den Olympischen Winterspielen teil und gewann zwei Bronzemedaillen. Neben seiner erfolgreichen Sportler-Karriere ist der 33-Jährige außerdem mit Marta Majcher verheiratet und zweifacher Vater. Doch jetzt der Schock: Dawid beendet die Saison frühzeitig – denn seine Frau schwebt in Lebensgefahr!

In einem Instagram-Beitrag erklärt der Sportler, dass seine Frau wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und sich derzeit in Lebensgefahr befinde. "Die Ärzte kämpfen um ihr Leben", schreibt Dawid unter dem Bild, dass Marta mit ihren gemeinsamen Kindern zeigt. "Sie ist in guten Händen, sie ist ein starkes Mädchen. Ich weiß, sie wird dagegen ankämpfen", steht außerdem unter dem Familienbild.

Viele andere Skisprung-Stars haben unter dem emotionalen Beitrag Mitteilungen hinterlassen. Top-Springer Karl Geiger (30) schreibt: "Nur das Beste David, für dich und deine Familie. Ich hoffe, dass alles gut wird." Und auch Stefan Kraft drückt sein Mitgefühl aus: "Wir sind in Gedanken bei dir." Dawid war am Sonntag vorzeitig aus Norwegen abgereist und hatte das zweite Skifliegen ausgelassen. "Das ist natürlich das Ende der Saison für mich, aber das ist jetzt nicht wichtig", gibt der Sportler bekannt.

Instagram / dawid.kubacki.official Dawid Kubackis Familie

Instagram / dawid.kubacki.official Dawid Kubacki mit seiner Familie

Instagram / dawid.kubacki.official Dawid Kubacki beim Training

