"Gut genug für Sex": Mrs.Marlisa enttäuscht von Marc-Robin

Mit diesen Worten hat die Influencerin wohl nicht gerechnet! Bei Prominent getrennt ging es schon in den ersten Folgen ziemlich rund. Und auch in Folge fünf geht es ab. Die männlichen Kandidaten Gustav und Marc-Robin setzten sich zusammen, um über die Ladys in der Villa der Verflossenen zu quatschen. Dabei verhielten sie sich alles andere als gentlemanlike. Bei dem unangenehmen Sextalk sprachen sie auch abfällig über die Frauen. Kandidatin Mrs.Marlisa ist von diesen Szenen ziemlich enttäuscht!

Während der Dreharbeiten hatte sie nichts von den Gesprächen mitbekommen – bei der Ausstrahlung sah sie aber, dass vor allem ihre Ex-Affäre unschöne Worte für sie gefunden hatte. "Wie Marc-Robin meinte 'Marlisa, neee, nicht nochmal'. Aber ich war monatelang gut genug für Sex, als wir was miteinander hatten. Jetzt das plötzlich zu sagen, ist so lächerlich. Ich finde, man hat durch dieses Gespräch den Charakter der beiden gesehen", betonte Marlisa gegenüber Promiflash.

Auch der Bachelor in Paradise-Star Gustav fand einen unangebrachten Vergleich für Frauen. "Gustav hat sich mit dem Spruch 'Nachts sehen alle Katzen gleich aus' absolut keinen Gefallen getan und mich persönlich schwer enttäuscht", führte Marlisa aus. Sie fordere eine Entschuldigung von ihrem TV-Buddy. Was er und Marc-Robin von sich gegeben haben, sei frauenfeindlich.

