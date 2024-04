Lukas Baltruschat gibt zu: Er ist Ex Chiara fremdgegangen!

Lukas Baltruschat (29) spricht Klartext! Der einstige Bachelorette-Boy ist derzeit gemeinsam mit seiner Ex Chiara Fröhlich (26) bei Prominent getrennt zu sehen. Während ihrer Aussprache bei ihrer "Zeit zu zweit", stellt die Influencerin ihrem Verflossenen die Frage, ob er sie betrogen hat. Zunächst streitet er eine mögliche Untreue ab. Daraufhin wird Chiara deutlicher: "Lukas, du hast mich mit ihr betrogen. Du hast das ganze Wochenende bis Montag mit ihr verbracht und hast deine Partnerin zu Hause sitzen lassen. Und du wusstest, dass ich gerade durchdrehe und mir Sorgen mache und ein schlechtes Gefühl hatte. Und kackendreist hast du mir in meine Fresse gelogen", wettert sie unter Tränen.

"Ich habe definitiv nicht das ganze Wochenende mit dieser Person in einem Bett geschlafen und dich betrogen", beteuert Lukas noch immer. "Sag mir doch einmal die Wahrheit. Es ist zu spät, wir sind getrennt. Aber steh doch einmal deinen Mann", fordert seine Verflossene ihn auf und fügt hinzu: "Ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Das ist unterste Schublade und das weißt du ganz genau." Nach einer kurzen Bedenkzeit nickt der Zweitplatzierte von Bachelorette Sharon Battiste (32) schließlich: "Du hast recht. Ich habe dich betrogen." Weinend bricht seine Ex-Partnerin das Gespräch ab.

Bereits kurz nach ihrem ersten Aufeinandertreffen entbrannte zwischen dem Ex-Paar ein Streit: Lukas warf der Content Creatorin dabei an den Kopf, dass er in der Beziehung schon länger nicht mehr glücklich gewesen sei. Für ihn seien ihre Charakterzüge der Grund für die Trennung gewesen: "Deine kalte Art, ich komme damit nicht zurecht." Bereits zuvor hatte das Ex-Bachelor-Girl im Interview erklärt, warum sie so schlecht auf ihren Ex zu sprechen ist: "Lukas weiß noch nicht von seinem Glück, dass ich weiß, dass er mich betrogen hat."

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

