Swingerpartys, Glory Hole und Co.: Nico Legat im Sex-Talk!

Nico Legat (26) und seine Ex Sarah Liebich sind aktuell bei Prominent getrennt zu sehen. In der vierten Folge der Realityshow packt der Sohn von Thorsten Legat (55) nun ganz offen über seine vergangenen sexuellen Erlebnisse aus. "Also ich sag's euch: Glory Hole, das kann auch in die Hosen gehen. Zur Erklärung für alle, Glory Hole ist ein Loch, da steckst du dein Glied rein und ja, dann mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Normalerweise sind da immer liebe, nette Frauen", erklärt er. Sein Show-Kollege Max Bornmann fragt ihn irritiert: "Sag mir nicht, du hast dir aus Versehen von einem Mann einen lutschen lassen?" Daraufhin herrscht zunächst Stille, bis kurze Zeit später das große Gelächter in der Männergruppe ausbricht.

Anstatt die Frage zu beantworten, geht der 26-Jährige noch tiefer ins Detail und erzählt die Story von Anfang an: "Ich geh' auf Swingerpartys und so, ich find' das unfassbar geil. Dann war ich halt da und da waren auch drei, vier Glory Holes und dann hab ich kurz 'ne blaue Pille geschmissen." So viel zum Hintergrund, doch jetzt kommt Nico zum wirklich spannenden Teil der Geschichte. "Dann hab ich das Ding da reingesteckt und als ich dann fertig war, kommt von der Ecke auf einmal so ein Typ und der hat mich so angelächelt. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es nie herausgefunden", erklärt der Tattoo-Liebhaber ganz unverblümt. Als die anderen Jungs ihn fragen, wie ihm der Oralverkehr gefallen habe, gibt er zu: "Der Blowjob war gut."

In den vorherigen Folgen von "Prominent getrennt" fiel Nico besonders durch seinen übermäßigen Alkoholkonsum und seine abfälligen Kommentare auf. In einer Fragerunde auf Instagram verriet seine Ex Sarah vor wenigen Tagen, wie sie sich damals überhaupt in ihn verliebt habe. Laut der Blondine könne er auch ganz anders sein. "Ich weiß selbst nicht wirklich, was aus ihm geworden ist", stellte die Beauty dabei fest und fügte hinzu: "Grundsätzlich glaube ich einfach, er ist ein schwacher Charakter und dieses ganze Reality-TV tut ihm nicht gut."

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

RTL Sarah Liebich und Nico Legat bei "Prominent getrennt"

