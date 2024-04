Gespräch mit Sarah: Zeigt Nico Legat nur für die Show Reue?

War das alles geplant von Nico Legat (26)? Der Sohn der TV-Bekanntheit Thorsten Legat (55) ist derzeit mit seiner Ex Sarah Liebich bei Prominent getrennt. In Folge vier führen sie ein vermeintlich emotionales Gespräch. "Ich will dir zeigen, dass ich mich selbst in vielen Sachen verändert habe, dass ich viel reflektiert habe, das ist für mich das Wichtigste hier. [...] Ich bin kurz vor den Tränen, weil ich merke, es tut weh. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du mich damit konfrontierst", betont der einstige Temptation Island-Kandidat gegenüber Sarah. Im Einzelinterview klingt das Ganze aber wieder anders: "Ich habe keinen Bock auf Stress. Ich will im Endeffekt das Ding hier gewinnen. Ich will die Kohle mit nach Hause nehmen, sonst ist mir das hier alles scheißegal."

Die versöhnlichen Worte scheinen also keine Bedeutung zu haben – Sarah bemerkt dies wohl: "Ich weiß, dass Nico ein sehr guter Lügner ist." Sie wolle trotzdem nicht aufhören, ihn mit seinen Fehltritten zu konfrontieren. "Es ist mir egal, wie sehr ihn das nervt. Ich werde jeden Tag kommen und sagen, wir reden jetzt, damit ich einfach an mein eigenes Ziel komme und die Antworten bekomme, die ich haben möchte", erklärt die Influencerin weiter. Kleiner Rückblick: Nico hatte Sarah im vergangenen Jahr vor laufenden Kameras bei "Temptation Island" betrogen.

Somit wolle die "Prominent getrennt"-Kandidatin für sich selbst Frieden schließen. Auch wenn ihr das schwerfallen dürfte. Denn die Beauty merke immer wieder, dass die Beziehung ein großer Fehler war. "Ich gucke ihn an und ich denke mir so 'Wie konntest du für diesen Menschen mal etwas empfinden'. Das fällt mir ganz oft auf hier, was ich für einen extremen Ekel vor ihm habe", zeigt sie sich fassungslos. Bevor sie sich bei "Temptation Island" trennten, waren sie zwei Jahre ein Paar. Die beiden lebten sogar zusammen. Doch Nicos Vater Thorsten machte es dem Paar nicht besonders leicht in der Beziehung.

