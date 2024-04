"Prominent getrennt"-Emily: Melina ist keine ehrliche Person

Emily Katarzyna eckte zuletzt bei Prominent getrennt mit vielen an – dazu gehörte auch Melina Hoch. Im Promiflash-Interview macht sie dazu nun deutlich, dass sie ihre Kontrahentin nicht ausstehen kann. "Die einzige Person, mit der ich ein Problem hatte, war Melina. Sie hat sich direkt von Anfang an von der Gruppe abgekapselt und sich täglich in meine Gespräche mit anderen eingemischt", beschwert sich die Reality-TV-Teilnehmerin. Sie und Melina werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr, wie Emily weiter klarstellt.

"Sie denkt einfach, dass sie was Besseres sei und das hat sie auch raushängen lassen", stichelt sie weiter gegenüber Promiflash. Bisher hält sich die Ex von Tim Kühnel bei "Prominent getrennt" zwar eher zurück, doch wenn es nach ihrer Mitstreiterin geht, sollte man ihr offenbar besser nicht über den Weg trauen. "Einfach keine ehrliche Person", urteilt Emily Melina nämlich abschließend ab.

Zusammen mit Gina Beckmann kämpft Emily in der Show, in der Ex-Paare wohl oder übel als Team zusammenarbeiten müssen, ums Preisgeld. Blöd nur, dass die beiden bei den anderen nicht gerade beliebt sind. Bei der ersten Exit-Nominierung der Show erhielten die Ex-Freundinnen deswegen auch beinahe alle Stimmen gegen sich. Nicht fair, wie Gina findet. "Man fühlt sich da schon blöd und es tut auch ein bisschen weh. Aber wir haben das irgendwann schon gemerkt, dass sich alle gegen uns verbünden", erklärte sie Promiflash.

RTL Emily Katarzyna, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2024

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Influencerin

