"Prominent getrennt": Emily Katarzyna und Gina müssen gehen!

Bei Prominent getrennt krachte es zwischen Gina Beckmann und Emily Katarzyna bereits heftig. Nun endet die Show für das Ex-Paar, und sie müssen die Villa verlassen. Nico Legat (26) hat wenig Mitleid mit seinen Konkurrentinnen. "Ich freue mich, hier endlich jemanden rauszukicken. Das ist die geilste Genugtuung für mich", jubelt er im Interview. Die beiden Ladys sind wenig überrascht von ihrem Exit. "Das wird dann wohl Emilys und mein letzter Abend sein, weil wir hier nicht zu den Bros gehören", verriet die Big Brother-Teilnehmerin im Vorhinein. Sie habe sich von der Strategie der Männer attackiert gefühlt.

Schon in der letzten Folge war abzusehen, dass das gleichgeschlechtliche Paar auf der Abschussliste stehen würde. Aus diesem Grund fürchteten die anderen "Prominent getrennt"-Kandidaten, dass sie das anstehende Spiel absichtlich verlieren würden. In der Challenge mussten die Mädels das gleiche Gruppenspiel meistern wie die Männer in der vergangenen Folge. Ähnlich wie bei Mike Cees, Tommy Pedroni und Co. sorgte es auch bei ihnen für Kommunikationsprobleme und Streit. Chiara Fröhlich (26) vermutete, dass sich die Kosmetikerin absichtlich schlecht anstellen würde und meckerte im Interview: "Wir hätten einfach eine andere Person als Emily gebraucht, die [...] 110 Prozent gegeben hätte."

Emily und Gina hatten vor allem mit ihren Streitereien für schlechte Stimmung in der Show gesorgt. In einem Gespräch hatte die #CoupleChallenge-Kandidatin ihrer Freundin an den Kopf geworfen: "Du bist einfach ekelhaft. Das ist extrem asozial!" Dabei hatte es gewirkt, als hätte sie ihre Ex bespuckt, was den Konflikt völlig hatte ausarten lassen. Zum Schluss hatte Gina noch geschimpft: "Du kleine Bitch, Alter", und hatte sich danach mit einer knallenden Tür aus der unangenehmen Situation verabschiedet.

Chiara Fröhlich, Influencerin

Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

