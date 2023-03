Nach Brustkrebs-Diagnose: Floor Jansen erwartet ein Baby!

Floor Jansen (42) verkündet süße News! Die gebürtige Niederländerin ist Sängerin der finnischen Symphonic-Metal-Band Nightwish. Einem breiteren Publikum in Deutschland wurde die Musikerin bekannt, als sie an dem Tauschkonzert Sing meinen Song teilnahm. Im Herbst letzten Jahres machte Floor publik, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Jetzt meldete sie sich jedoch mit schönen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie erwartet ihr zweites Kind!

"Das Leben ist gut!", freute sich Floor auf Instagram bei der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie mit ihrer Tochter Freja, ihrem Mann und ihrem Hund zu sehen ist. Freja hält auf dem Schnappschuss ein Ultraschallbild in die Höhe. "Wir sind so glücklich, diese Nachricht mit euch teilen zu können", konnte die ehemalige "Sing meinen Song"-Teilnehmerin ihr Glück kaum fassen.

Wie es um ihren Brustkrebs steht, der bei ihr im Oktober 2022 diagnostiziert wurde, verriet Floor nicht. Damals erklärte die werdende Zweifach-Mutter jedoch, dass ihre Heilungschancen wohl sehr gut stehen. "Es scheint ein nicht aggressiver Krebs zu sein, der nicht gestreut zu haben scheint. Ich werde meine Brust behalten", zeigte sich Floor zuversichtlich.

