Erschöpft nach Show: Schwangere Floor Jansen bricht zusammen

Große Sorge um Floor Jansen (42). Im März verkündete die Nightwish-Frontfrau tolle Nachrichten im Netz: Sie und ihr Ehemann Hannes Van Dahl erwarten ihr zweites Kind. Ein halbes Jahr zuvor hatte die Sängerin noch publik machen müssen, dass sie an Brustkrebs erkrankt war. Die Tumorzellen konnten in einer Operation entfernt werden. Doch nun hat sie sich offenbar übernommen: Floor ist nach einer Show vor drei Wochen zusammengebrochen!

Auf Instagram eröffnet sie ihren Fans, dass sie die kommenden Auftritte auf ihrer Tour absagen muss: "Der Grund ist, dass mein Gesundheitszustand nicht gut genug ist, um die Shows verantwortungsvoll durchzuziehen. Nach meiner letzten Show mit Nightwish in Finnland war ich erschöpft. So sehr, dass ich zusammengebrochen bin." Floor habe sogar ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Mit ihrem ungeborenen Kind sei zwar alles okay, doch der Musikerin gehe es weiterhin nicht gut. "Um die Gesundheit von mir und meinem ungeborenen Baby zu gewährleisten, muss ich mich ausruhen und mich ganz auf meine Genesung und die letzte Phase meiner Schwangerschaft konzentrieren", bedauert sie.

Bereits seit April des vergangenen Jahres tourt die Symphonic-Metal-Band durch die Welt. Dabei war sie unter anderem in New York, Barcelona, Mexiko City, Berlin oder in Amsterdam zusammen mit Metallica aufgetreten. Im Juni war das Programm besonders voll: Floor und ihre Musiker reisten von Stockholm direkt nach Athen, Nickelsdorf in Österreich, weiter nach Gelsenkirchen und zurück in ihre Heimat Finnland.

