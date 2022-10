Nightwish-Sängerin Floor Jansen ist an Brustkrebs erkrankt

Floor Jansen (41) meldet sich mit ernsten Nachrichten bei ihren Fans. Die Nightwish-Sängerin ist mit ihrer Musik schon seit Jahren total erfolgreich. Auch international startete die gebürtige Niederländerin voll durch: Sie war sogar in der ​neuen Staffel von Sing meinen Song zu sehen, die im Frühjahr auf Vox ausgestrahlt wurde. Doch nun macht Floor diese beunruhigende Nachricht publik: Sie ist an Brustkrebs erkrankt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 41-Jährige nun ein emotionales Posting. "Das Leben verläuft in Wellen, mit Höhen und Tiefen", notierte sie in ihrem Beitrag. Floor habe in den vergangenen Jahren viele schöne Momente erleben dürfen. Momentan mache sie aber eine schwere Zeit durch. "Jetzt hat mich eine neue Welle getroffen. Keine gute. Ich habe Brustkrebs", schrieb sie in ihrem Statement.

Doch die "I Want My Tears"-Interpretin wolle sich von der Diagnose nicht unterkriegen lassen. Stattdessen wolle sie nach vorne blicken. "Meine Prognose ist sehr gut. Es scheint ein nicht aggressiver Krebs zu sein, der nicht gestreut zu haben scheint. Ich werde meine Brust behalten", zeigte sich Floor zuversichtlich.

Floor Jansen im Oktober 2022

Floor Jansen von Nightwish

Floor Jansen, Sängerin bei Nightwish

